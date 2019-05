Rinvenuto un cadavere tra gli scogli a Francavilla al Mare [FOTO]

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, giovedì 30 maggio, sulla spiaggia di Francavilla al Mare.

Il ritrovamento è stato effettuato tra le scogliere nella zona di mare antistante il Lido Venus, poco prima di piazza Adriatico nella zona dell'Asterope.

Dalla serata di ieri in quella zona erano in corso le ricerche di Guardia Costiera, vigili del fuoco e carabinieri di un uomo la cui scomparsa dalla pista ciclopedonale era stata segnalata dal pomeriggio.

In base alla prime informazioni sembrerebbe che il cadavere sia stato recuperato in mare (era incastrato tra gli scogli) e poi portato in spiaggia. Il corpo rinvenuto potrebbe essere quello dell'uomo scomparso ieri, un professore in pensione del liceo Masci di Chieti, Filippo Canci di 71 anni.