Ritrovato cadavere in decomposizione nei boschi dell'Orfento, si pensa all'escursionista brianzolo [FOTO-VIDEO]

Per tutta la giornata sono rimbalzate notizie in merito al ritrovamento di resti umani nella zona boschiva di contrada Decontra a Caramanico Terme.

Si tratta della zona dove il 3 settembre scorso un escursionista di Brugherio ha fatto perdere le sue tracce.

In tutti questi mesi diverse squadre di soccorritori hanno battuto palmo a palmo il territorio circostante senza rinvenire alcun elemento valido che potesse ricondurre a Carlo Rodrigo Fattiboni, 76 anni, scomparso nel nulla dopo essersi incamminato tra i sentieri impervi della valle dell'Orfento.

Questa mattina, un turista appassionato di trekking ha notato in alcuni cespugli poco distanti dal percorso obbligato, delle ossa appartenenti a un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Proprio in quel punto, perlustrato dall'alto dagli elicotteri durante le numerose spedizioni, potrebbe essere finito l'anziano brianzolo. Per tutta la giornata, carabinieri della Compagnia di Popoli, con l'ausilio dei militari della locale stazione, unitamente a vigili del fuoco, Protezione Civile e volontari del soccorso alpino, hanno iniziato a esaminare ogni particolare. In attesa dell'esame relativo al Dna, si stanno cercando riscontri su un paio di scarpe da montagna che sembrano appartenere appunto all'anziano disperso.

In questi casi, però, occorre sempre agire con estrema cautela, data la costante apprensione dei familiari che da nove mesi stanno vivendo un dramma avvolto nel mistero.

Il cadavere è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Pescara e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia.

