Bussi sul Tirino nello studio dell'Istituto Superiore di Sanità: eccesso di malattie da inquinanti

Il sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino entra per la prima volta nello studio epidemiologico Sentieri dell'istituto superiore di sanità pubblicato di recente.

Dallo studio emergono criticità per diverse patologie, tra cui alcuni tumori, malattie dell'apparato urinario e di quello respiratorio.

Come segnala il Forum H2O, per la contaminazione dell'acqua potabile servirebbe uno srudio specifico e per l'istituto superiore di sanità è necessaria una rapida bonifica.

I risultati contenuti nel quinto rapporto sulla salute della popolazione di 45 siti nazionali di bonifica, il primo che comprende anche i dati per l'area abruzzese. Emerge come la mortalità sia simile a quella regionale ma con maggiori tassi di ospedalizzazione e diversi eccessi di malattie che hanno un potenziale legame con gli inquinanti presenti nel sito. Le elaborazioni si riferiscono al periodo 2006-2013 e comprendono quelle relative alla mortalità e all'ospedalizzazione.

«Purtroppo», segnala il Forum H20, «per Bussi e gli altri dieci comuni che rientrano nel Sin (Alanno, Chieti, Torre de' Passeri, Popoli, Rosciano, Bolognano, Scafa, Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria e Manoppello), mancano elaborazioni derivanti dalle informazioni del registro dei tumori e delle malformazioni, disponibili in altre aree.

Per consultare l'intero documento basta cliccare QUESTO LINK.