L'azienda regionale di trasporti Tua SPA ha comunicato che, con l’arrivo del periodo natalizio, alcune tratte osserveranno differenti servizi e orari, sia gomma che ferro. Vediamoli nel dettaglio.

SERVIZI AUTOBUS

Autolinea Penne-Pescara

Il 31 dicembre 2017 viene effettuata la corsa in partenza da Pescara alle ore 20.10. Negli stessi giorni sono soppresse le corse in partenza da Pescara alle ore 21.15 e in partenza da Penne alle ore 20.50.

Nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018 sarà effettuato un servizio ridotto. In particolare, gli orari dei servizi sono i seguenti:

partenze da Pescara: ore 7.20 (via Collecorvino) – 8.50 – 10.00 – 11.30 – 15.10 17.00 – 18.00 – 19.30

partenze da Penne: 8.40 – 10.00 – 11.30 – 12.35 – 16.15 – 18.00 – 19.00 (via Collecorvino) – 20.30

Servizio urbano Pescara il 25 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018

Di seguito, si riportano le variazioni previste per i giorni 25.12.2017 e 01.01.2018 del servizio urbano a Pescara.

Linea 21: da Francavilla FS: ogni 30 minuti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00

da Zanni: ogni 30 minuti dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 16.15 alle 19.45

Linea 2/: da Pescara Terminal Bus: 9.00 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 – 18.00 - 18.30 - 19.30

da Montesilvano (zona alberghi) : 9.00 - 9.30 - 10.30 - 11.00 - 11.30 – 12.00 -12.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00

Linea 38: da Cappelle sul Tavo: ogni 30 minuti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00

dall'Aeroporto: ogni 30 minuti dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 16.15 alle 19.45

Linea 4: da Pescara Terminal Bus: ogni 60 minuti dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Linea 5: da Pescara Terminal Bus: ogni 30 minuti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00

Linea 7: da Pescara Terminal Bus: 9.20 - 10.40 - 12.00 - 16.20 - 17.40 - 19.00 - 20.20

da Valle Rocca: 8.40 - 10.00 - 11.20 -12.40 -17.00 -18.20 - 19.40

Linea 9: da Pescara Terminal Bus: 9.20 - 10.00 - 10.40 - 11.20 - 12.00 - 12.40 – 16.00 - 16.40 - 17.20 – 18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00

Linea 10: da Pescara Terminal Bus: 9.20 - 10.00 - 10.40 - 11.20- 12.00 - 12.40 – 16.00 - 16.40- 17.20 –18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00

Linea 11: da Pescara Terminal Bus: 9.00 - 9.40 - 10.20 - 11.00 - 11.40 - 12.20 – 16.00 - 16.40 - 17.20 - 18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00

Linea 12: da Pescara Terminal Bus: 9.00 - 9.40 - 10.20 - 11.00 - 11.40 - 12.20 -16.20 – 17.00 - 17.40 – 18.20 - 19.00 - 19.40

Linea 15: da Pescara Terminal Bus e da Villamagna: ogni 40 minuti dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 16.00 alle 20.00

Autolinea Pescara-Chieti nel giorno 25 dicembre 2017 (Natale)

Di seguito, si riportano le variazioni previste per il 25 dicembre 2017 del servizio Pescara-Chieti.

Partenze da Pescara per Chieti (via Tricalle): 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00- 18.00 - 19.00 -20.00 - 21.00 - 22.00

Partenze da Chieti per Pescara (via Tricalle): 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 -13.00 – 16.00 - 17.00 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00

Autolinea Pescara-Napoli-Salerno nel giorno 25 dicembre (Natale)

Di seguito si riportano le variazioni previste per il giorno 25 dicembre 2017 del servizio Pescara-Napoli-Salerno.

Con Tua Spa

Chieti 14.30

Pescara 14.50

Chieti Scalo --

Benevento 18.35

Avellino 19.15

Napoli --

Salerno 19.50

Con Tua Satam

Chieti -- --

Pescara 14.30 18.00

Chieti Scalo 14.50 18.20

Benevento -- --

Avellino -- --

Napoli 18.20 21.50

Salerno -- --

Con Tua Spa

Salerno --

Napoli 8.00

Avellino --

Benevento --

Chieti Scalo 11.30

Pescara 11.50

Chieti Scalo --

Con Tua Satam

Salerno 14.30 --

Napoli -- 15.00

Avellino 15.05 --

Benevento 15.45 --

Chieti Scalo -- 18.30

Pescara 19.30 18.50

Chieti Scalo 19.50 --

Autolinea Pescara-Roma nel giorno 25 dicembre 2017 (Natale)

Di seguito, si riportano le variazioni previste il 25 dicembre 2017 del servizio Pescara-Roma.

Partenze da Pescara:

ore 5:00 (TUA) – Chieti Scalo 5.15 – Avezzano 6.20 – Roma 7.50

ore 08:15 (Di Fonzo) – Chieti Scalo 8.35 – Roma 11.00

ore 19.30 (TUA) – Roma 21.50

Partenze da Roma:

ore 08:00 (TUA) – Avezzano 9.15 – Chieti Scalo 10.20 – Pescara 10.40

ore 11:00 (TUA) – Chieti Scalo 13.10 – Pescara 13.35

ore 14:30 (Di Fonzo) – Pescara 16:50

Per i giorni 31.12.2017 e 01.01.2018 non saranno effettuate le seguenti corse:

Pescara 18.15

Chieti Scalo --

Avezzano --

Roma 20.40

Roma 22.15

Avezzano 23.25

Chieti Scalo 00.30

Pescara 00.45

SERVIZI FERROVIARI

Il 25 dicembre 2017 sono soppressi i seguenti treni: