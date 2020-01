Identificato il bullo che ha aggredito e picchiato la coppia di anziani a Villa Raspa: ha solo 15 anni

È stato identificato il ragazzino-bullo che nel tardo pomeriggio del 2 gennaio aveva aggredito e picchiato per futili motivi una coppia di anziani al di fuori del circolo ricreativo "Lo svago" di Villa Raspa di Spoltore.

Sono bastate poche ore per individuare il giovane grazie a una serrata attività di indagine portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Pescara, sotto la guida del tenente Giovanni Rolando, in sinergia con la Stazione carabinieri di Spoltore, comandata dal luogotenente carica speciale Enrico Bicocca.

L'aggressore, J.H., un italoalbanese di 15 anni residente a Pescara, è stato identificato e deferito alla Procura dei Minori dell’Aquila.

Il 15enne, in base alla ricostruzione di quanto avvenuto, avrebbe prima deriso i 2 anziani per poi malmenarli. Le immediate indagini hanno consentito ai militari dell'Arma di raccogliere gravi e inconfutabili indizi di colpevolezza a carico del minore, confermati anche grazie alle testimonianze rese da alcuni coetanei presenti all’accaduto e che si trovavano in compagnia dell’aggressore, i quali, nelle ore successive mossi da sensi di colpa, si sono presentati spontaneamente insieme ai propri genitori nella caserma dei carabinieri di Rancitelli dove appunto hanno reso spontanee dichiarazioni circa quanto avvenuto quella sera.

Sono comunque ancora in corso accertamenti a cura dei carabinieri volti a verificare eventuali ulteriori responsabilità del giovane bullo, circa analoghi episodi violenti, ai danni degli anziani frequentatori del citato circolo e mai denunciati per paura di ritorsioni.