Buche in via Verrotti: "Dopo la segnalazione l'ennesimo rattoppo provvisorio"

Buongiorno Preg.ma Redazione de "Il Pescara",

in seguito alla segnalazione del 12/03 u.s. sono a documentare con la foto allegata la comparsa, il giorno 16/03, dell'ennesima rattoppata all'italiana, che a questo punto sarebbe più consono definire "alla c.d.c.": apriamo le scommesse per vedere fino a quando durerà questo ennesimo lavoro mal fatto, questo ennesimo spreco, che si sta già, di nuovo, sgretolando?

Ribadire di far bene i lavori per evitare sprechi è parlare al vento: anni addietro c'è stato un Sindaco, nel capoluogo della provincia attigua, che nottetempo usciva a danneggiare, lui, i lavori mal fatti dai dipendenti dell'amministrazione e dalla ditte appaltiste, chiunque essi fossero!

E qui stiamo ancora ad aspettare la rimozione del saccone, contenente chissà qual genere di rifiuto, che fa bella mostra di sé lungo via Saragat..... e delle transenne poste sul marciapiede di fronte alla BCC di Corso Umberto (vicino Comando Carabinieri per intenderci) a limitare il buco che si è aperto? Mah, non ci sono parole!!!!

In attesa di fatti, veri e concreti, cordiali saluti,

R.P.