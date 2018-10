Si apre buca in strada davanti all'ospedale, auto ci finisce dentro [FOTO]

Una buca in strada si è creata questa mattina, lunedì 22 ottobre, a Pescara e un'automobile che stava transitando ci è finita dentro restando bloccata.

L'episosio si è verificato in via Fonte Romana, proprio di fronte all'ingresso visitatori dell'ospedale "Spirito Santo", in direzione monti-mare.

Forse a causa dell'abbondante pioggia che da ieri sera si sta abbattendo sul capoluogo adriatico, l'asfalto ha improvvisamente ceduto mentre stava transitando un'automobile, una Citroen C1 rossa, guidata da una donna.

Le ruote anteriori del veicolo sono sprofondate sotto il llivello della strada ma per fortuna non c'è stata alcuna conseguenza grave.

Sul posto è presente la polizia municipale.