Anziano esce di casa e scompare, ritrovato a Silvi Marina [FOTO]

Quella di ieri è stata una giornata di paura ma anche di sollievo per i famigliari di Bruno Pepe, anziano scomparso in mattinata da Francavilla al Mare e ritrovato nel tardo pomeriggio a Silvi Marina. Non è chiaro come l'uomo sia arrivato nella località costiera teramana.

Per precauzione è stato condotto all'ospedale di Atri per accertamenti. Alle ricerche hanno preso parte i carabinieri e i vigili del fuoco. Si erano attivati anche la guardia costiera e il soccorso alpino, avvalendosi pure dell'ausilio di unità cinofile.

Il signor Pepe era uscito di casa a piedi ieri alle ore 9, facendo perdere le proprie tracce subito dopo. Fortunatamente la vicenda ha avuto un lieto fine.