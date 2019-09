Brumotti aggredito a Rancitelli: ferito un operatore della troupe, gli aggiornamenti

Arrivano le prime informazioni e gli aggiornamenti relativi all'aggressione subita dall'inviato di Striscia la Notizia Brumotti a Rancitelli assieme alla sua troupe. Un operatore infatti è rimasto ferito dopo essere stato aggredito con calci e pugni da diverse persone, come da lui riferito. In pronto soccorso all'ospedale di Pescara ha avuto una prognosi di 15 giorni per le lesioni ed escoriazioni riportate durante l'aggressione, avvenuta quando Brumotti era arrivato nel quartiere per un'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo che hanno arrestato due donne per spaccio.

Alla vista delle telecamere, come riferito dai testimoni presenti, diverse persone hanno accerchiato gli operatori e Brumotti iniziando dapprima solo a minacciarli ed insultarli, e poi a spintonarli violentemente. La pattuglia dei carabinieri presente è subito intervenuta ma sono stati necessari i rinforzi arrivati con le volanti della polizia per placare gli animi delle decine di persone presenti.

PETTINARI Duro attacco del consigliere regionale per i fatti accaduti oggi a Rancitelli, che parla di Pescara come "La vergogna d'Italia" e chiede un intervento immediato del Cio dei carabinieri e dell'esercito: