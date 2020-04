Brittoli, lasciano il braciere acceso e restano intossicati: coppia di anziani salvata dai carabinieri

Sfiorata la tragedia a Brittoli, dove il tempestivo intervento dei carabinieri della vicina stazione di Civitaquana questa mattina ha salvato la vita ad una coppia di anziani di 77 e 81 anni, rimasti privi di coscienza dopo aver inalato del monossido di carbonio. Il gas tossico, ricavato dalla brace del camino utilizzata per scaldare l'acqua in bagno, stava provocando la morte lenta dei due coniugi che, storditi e con gravi difficoltà respiratorie, non sono stati in grado di chiamare aiuto e non hanno risposto alle insistenti telefonate della figlia.

È' stata proprio quest'ultima ad allertare i militari guidati dal comandante Nicola D'Angelo, il quale non ha esitato a sfondare la porta d'ingresso dell'abitazione e aprire le finestre. Il 188 è arrivato sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso per il trasporto urgente dell'uomo all'ospedale di Pescara. La signora, invece, pare non essere in pericolo di vita. A preoccuparsi delle condizioni della coppia, anche il sindaco di Brittoli Gino Di Bernardo.