Borse e scarpe contraffate vendute al mercato del lunedì, oltre mille pezzi sequestrati

Borse e scarpe contraffatte vendute al mercato rionale del lunedì di Pescara in zona stadio.

Questa la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza lunedì scorso nel corso di alcuni controlli di contrasto alla contraffazione.

I militari, dopo specifici servizi di osservazione, hanno individuato, all’interno del mercato rionale settimanale nella zona dello stadio Adriatico, un’intera area adibita esclusivamente alla vendita di borse e calzature contraffatte da parte di cittadini extracomunitari.

Al termine delle operazioni, sono stati sottoposti a sequestro oltre mille articoli soprattutto borse e scarpe riproducenti noti marchi. Nel corso dei controlli è stato anche individuato e denunciato un cittadino senegalese che è risultato non in regola con le norme regolanti il soggiorno sul territorio nazionale.

La merce, immessa sul mercato, soprattutto in questo periodo estivo, avrebbe reso oltre 35mila euro.