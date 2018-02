Borgo Marino Sud: in arrivo 900 mila euro per la riqualificazione

Lavori di riqualificazione e restyling per circa 900 mila euro. Anche Borgo Marino Sud e Piazza Caduti del Mare potranno usufruire dei fondi messi a disposizione grazie al bando del Governo per la riqualificazione delle Periferie. A Pescara sono arrivati 18 milioni di euro.

Ieri c'è stato un sopralluogo dell'amministrazione comunale con l'assessore Cuzzi ed il sindaco Alessandrini.

"915mila euro verranno investiti per la riqualificazione della Piazza e delle strade limitrofe tra cui via Magellano, via Thaon di Revel, via Pigafetta, via Candeloro e via Caracciolo. I residenti sono stati protagonisti per la definizione dell'idea progettuale di massima attraverso un questionario e diversi incontri, si tratta di una modalità che ci accompagna su tutte le aree di intervento, perché la condivisione con chi vive la città, rende più efficace l’azione amministrativa e più utili e rispondenti le opere che si vanno a compiere. La piazza nascerà come la città la vuole e finalmente dopo tanti anni avremo un quartiere più bello con spazi attrezzati e più vivibile”.