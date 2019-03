Avviata a Cepagatti la bonifica dell'ex discarica in contrada Aurora

È stato avviato a Cepagatti l'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale in contrada Aurora.

A farlo sapere l'assessore all'Ambiente, Camillo Sborgia che ricorda come il sito fosse oggetto di procedura di infrazione da parte del consiglio Europeo.

Sborgia ricorda anche come l’attuale maggioranza a guida del sindaco Gino Cantò abbia messo il problema ambientale al primo posto dell’agenda dei lavori.

«Infatti», dice l'assessore all'Ambiente, «sin dal luglio 2018, a pochi giorni dall’insediamento della nuova maggioranza, in un incontro al settore ambiente della Regione Abruzzo ho ribadito l’urgenza di procedere celermente alla bonifica dell’ex discarica. In questi giorni, in seguito all’approvazione del nostro progetto da parte deglio organi della Regione, sono iniziati i lavori che comprendono la rinaturalizzazione attraverso una piantumazione consistente nella riqualificazione ambientale. Nella fase successiva il progetto prevede la bonifica e la messa in sicurezza definitiva del sito per un importo complessivo di circa 156mila euro. Con questa bonifica si chiude un problema ambientale iniziato da circa vent’anni che ha avuto un’attenzione da parte della comunità europea ed oggetto di infrazione».