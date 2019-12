Quattro bombe della Seconda Guerra Mondiale fatte brillare a Città Sant'Angelo [FOTO]

Sono state in totale 4 le bombe a mano risalenti alla Seconda Guerra Mondiale fatte brillare nel pomeriggio di oggi, martedì 17 dicembre, a Città Sant'Angelo.

L'allarme è scattato nella mattinata odierna quando un cittadino ha rinvenuto gli ordigni nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione in via San Lorenzo.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri unitamente ai militari del Genio Militare che hanno fatto brillare le 4 bombe a mano modello Srcm di fabbricazione italiana. Per consentire l'esecuzione in piena sicurezza delle operazioni la polizia municipale angolana ha chiuso le strade della zona. Presente anche un'ambulanza della Misericordia.