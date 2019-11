Bocconi avvelenati, scatta l'allarme a Silvi [FOTO]

Bocconi avvelenati, scatta l'allarme a Silvi. Come si legge infatti sul gruppo Facebook "Silvi nel cuore", l'altra sera il cane di un utente ha azzannato alcuni bocconi di porchetta contenenti chiodi, e ha pertanto rischiato di morire. Il fatto si è verificato in viale Europa; a tale riguardo, il cittadino spiega:

"Per fortuna che l'ho visto! Cari cretini, vergognatevi di preparare dei bocconcini per uccidere cani e gatti! Vergognatevi, non ho parole".

E una donna aggiunge di aver trovato i bocconi avvelenati anche in via Spezzaferro:

"Si può segnalare alle autorità? - chiede - Io ho delle salsicce con le pastiglie dentro! Le porto dal veterinario e poi le segnalo?".

Un'altra utente segnala invece di aver individuato bocconi adulterati in via del Popolo. C'è chi propone di chiedere ufficialmente l'installazione di una telecamera, anche provvisoria, al fine di stanare il balordo che si diverte a fare queste cose "perché lì succede regolarmente! Almeno lo beccano e stop".

Intanto sono stati avvisati i vigili urbani per far eseguire la disinfestazione della zona, e del fatto è stato inoltre informato il sindaco. Questa settimana la guardia zoofila effettuerà un'indagine per cercare di vederci chiaro su questi incresciosi episodi.