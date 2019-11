Nuovo blitz a Rancitelli, sgomberati altri 5 alloggi popolari [FOTO-VIDEO]

Nuovo blitz questa mattina all'alba, martedì 5 novembre, nel rione Rancitelli a Pescara.

Gli agenti della polizia municipale, coadiuvati da polizia e Guardia di Finanza, hanno eseguito 5 sgomberi in altrettanti alloggi popolari al Ferro di Cavallo.

In totale sono stati impegnati circa 100 uomini delle forze dell'ordine (compresi i poliziotti della Celere giunti da Senigallia) e sul posto erano presenti anche il sindaco Carlo Masci, l'assessore Isabella Del Trecco e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Intervenute anche diverse ambulanze e i vigili del fuoco.

A coordinare le operazioni è stato il comandante della polizia municipale Lorenzo Palestini. In particolare sono state sgomberate 4 case al numero civico 171 e una al 133. Di questi 5 sgomberi 3 sono decreti di sequestro preventivo delegati alla polizia municipale e 2 procedure esecutive di sfratto con l'ufficiale giudiziario: in sostanza nei primi 3 casi chi occupava gli alloggi non aveva titolo per farlo mentre negli altri 2 avevano il titolo ma gli occupanti erano morosi.

Uno degli appartamenti era già stato liberato, mentre negli altri c'erano nuclei familiari con 2 o 3 persone (in un caso presente anche un minore). Nell'occasione sono state impiegate anche le unità cinofile per contestuali controlli antidroga. Posti sotto sequestro e rimossi anche una decina di veicoli tra automobili e scooter in quanto privi di assicurazione o perché relitti.

