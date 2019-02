Blitz delle forze dell'ordine a Rancitelli [FOTO]

Blitz delle forze dell'ordine in corso oggi, sabato 16 febbraio, nel rione Rancitelli a Pescara.

Dalle prime ore di questa mattina, poco prima delle ore 7, polizia, carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco sono intervenute nella zona di Villa del Fuoco per eseguire una serie di controlli rinvenendo proiettili e droga.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, quelli della polizia municipale e le unità cinofile hanno agito al cosiddetto Ferro di Cavallo dove hanno messo in atto una serie di perquisizioni domiciliari e controllato e posto sotto sequestro alcuni dei veicoli in sosta nel piazzale.

I militari dell'Arma hanno invece agito in via Lago di Capestrano, nelle case del cosiddetto Treno, anche in questo caso sono stati passati al setaccio sia alcuni appartamenti che i parcheggi sottostanti. È stato messo in atto anche un controllo stradale con diversi veicoli in transito controllati.

L'attenzione sul rione è tornata molto alta in seguito all'aggressione subita qualche giorno dal giornalista Daniele Piervincenzi, inviato della trasmissione di Rai2 "Popolo Sovrano".

Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori dettagli sul bilancio di questa operazione.