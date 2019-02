Blitz del Nas negli ospedali del Pescarese: segnalate carenze igienico sanitarie

Carenze igienico sanitarie, con macchie d'umidità sui controsoffitti rotti e con pareti sporche. È quanto riscontrato dai carabinieri del Nas di Pescara in un ospedale della provincia. I militari hanno eseguito controlli in tutte le strutture del Pescarese e nei singoli reparti in concomitanza con il picco influenzale, ed hanno segnalato alle autorità sanitarie ed amministrative il direttore generale.