Blitz dei Nas nei bar e ristoranti: multe, denunce e chiusura di un locale

Sporcizia diffusa, muffa, lerciume sui piani di lavoro e nelle attrezzature, ed ancora frigoriferi spenti pieni di alimenti e prodotti congelati venduti come freschi. Sono alcune delle gravi irregolarità registrare dai carabinieri del Nas di Pescara nell'ambito di una serie di controlli effettuati in bar, tavole calde e fast food del Pescarese e Chietino.

In un'attività della costa nord pescarese, un bar, è scattata la chiusura per l'esercizio di bar, gelateria e pizzeria dove sono stati trovati attrezzi, pareti e locali in pessime condizioni igieniche oltre ai frigoriferi spenti e muffa. Comminate sanzioni per oltre 5.000 euro.

Segnalato invece per frode commerciale il titolare di un bar vicino ad un istituto superiore della costa teatina dove sono stati trovati croissant congelati all'origine, omettendo di indicare alla clientela questa informazione. Anche qui sporcizia e degrado con diverse violazioni alle norme in materia di igiene e tutela della salute con ambienti per fumatori non segnalati. Infine in un'attività di street food, sempre nel Chietino, multe e segnalazioni alla Asl per un laboratorio per la lavorazione carne e cottura porchetta senza i requisiti minimi igienico strutturali e sanitari.