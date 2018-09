Blitz dei Nas in B&B ed affittacamere: multe, denunce e chiusure

Multe per oltre 20 mila euro, un'attività chiusa ed un'altra con licenza sospesa, 22 denunce e 28 segnalazioni alla Asl ed alle autorità amministrative. E' il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri del Nas di Pescara in B&B ed affittacamere di tutta la Regione.

L'obiettivo era quello di verificare il rispetto delle norme previste per questo genere di strutture ricettive, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute e delle recensioni lette nei vari portali turistici specializzati. Attenzione particolare al rispetto delle condizioni gieniche, alla somministrazione della colazione ed agli obblighi previsti in fatto di sicurezza. Fra le molte violazioni accertate, il mancato rispetto del numero massimo di posti letto, il mancato rispetto delle norme antincendio, la somministrazione di alimenti sfusi e preparati in casa nonostante il divieto imposto dalla legge.

Nel pescarese, effettuati anche dei campioni sull'acqua potabile per verificare la presenza di legionella, mentre nel teramano una struttura è stata chiusa in quanto priva di qualsiasi autorizzazione. Un altro B&B ha avuto la sospensione dell'attività in attesa di ottenere i requisiti minimi richiesti.

Nel chietino infine sanzionata un'attività che somministrava prodotti da forno preparati nella cucina domestica. Ai vigili del fuoco sono state segnalate le strutture che non disponeva dei requisiti in merito alle emergenze antincendio.