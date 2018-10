Nuovo blitz a Rancitelli, scattano arresti e denunce [FOTO]

Nuovo blitz questa mattina all'alba, venerdì 26 ottobre, nel rione Rancitelli a Pescara da parte dei carabinieri.

Il bilancio dell'operazione dei militari dell'Arma è di 4 persone tratte in arresto, 5 denunciate a piede libero, 2 segnalate come assuntori, mentre 4 veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

In azione i carabinieri della Compagnia di Pescara con il supporto di una squadra della Cio (Compagnia Intervento Operativo) del 14esimo Battaglione “Calabria” e di un’unità del Nucleo Cinofili di Chieti, che hanno sottoposto a controllo 40 persone e 30 veicoli.

Nello specifico, a finire in manette sono stati, per il reato di evasione in flagranza

N.M.V., 28enne pescarese, già noto alle forze dell'ordine, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari , poiché sorpreso fuori dal proprio domicilio, senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria;

, poiché sorpreso fuori dal proprio domicilio, senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria; M.S., 39enne originario della provincia di Lecce ma residente a Pescara, con precedenti di polizia, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che è stato beccato fuori dal proprio domicilio, senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Inoltre, in ottemperanza all’ordine di esecuzione in regime di detenzione domiciliare:

V.D.G., 71enne pescarese, già noto alle forze dell'ordine, dovendo espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 15 di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di falsificazione monetaria e truffa commessi in varie Province nel nord Italia nel 2013;

F.M., 50enne, già noto alle forze dell'ordine, dovendo espiare la pena residua di mesi 6 di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di ricettazione commesso nel 2006 a San Giovanni Teatino.

