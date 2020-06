Scatta il blitz anti degrado della polizia municipale nell'ex borgo dei pescatori in via Gobetti [FOTO]

È scattato questa mattina il blitz anti degrado nell'ex borgo dei pescatori fra via Gobetti, via Lazio e via Don Bosco. Sul posto la polizia municipale assieme agli operai comunali per ripristinare sicurezza e decoro dopo le lamentele e segnalazioni dei residenti e commercianti della zona che segnalavano ormai una situazione completamente fuori controllo.

Per questo, si era costituito anche un comitato spontaneo che ha sottolineato come ormai da aprile 2019 non venga nemmeno più sfalciata l'erba e dunque proliferano topi, anche nella parte privata dove il comitato chiede di intervenire in modo coatto sollecitando i proprietari dei fabbricati fatiscenti e dei terreni. Alcune persone avevano occupato i ruderi utilizzandoli come ripari e ricoveri di fortuna.