Blitz anti senzatetto della polizia municipale, sgomberata l'ex Enaip

Dalle prime ore di questa mattina diversi agenti della Polizia Municipale di Pescara, coordinati dal maggiore Danilo Palestini, stanno eseguendo lo sgombero della struttura Ex Enaip che si trova sul lungomare nord di Pescara, al confine con il territorio comunale di Montesilvano.

Nell'area, dismessa da tempo, e utilizzata come accampamento di fortuna di senzatetto, sono state trovate dieci persone senza fissa dimora: si tratta di cittadini africani e romeni. Otto avevano un regolare documento di identità ed erano in regola con il permesso di soggiorno.

Due persone, senza documenti validi di riconoscimento, sono state portate presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Pescara per il riconoscimento. Tutti gli occupanti della struttura sono stati denunciati per invasione di edifici pubblici. Le persone vivevano in condizioni igienico-sanitarie davvero al limite, in mezzo a sporcizia e cumuli di rifiuti.