Bimbo morto a Silvi: quattro indagati

Quattro persone sono indagate per la morte del bambino di 5 anni annegato nella piscina di un hotel a Silvi Marina in via Garibaldi. Si tratta dei genitori, originari del bergamasco, del bagnino in servizio nella piscina e del direttore della struttura. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Teramo e l'ipotesi di reato è omicidio colposo.

L'episodio è avvenuto giovedì 29 agosto. Oggi ci sarà l'autopsia per tentare di chiarire le cause della morte, che potrebbe essere avvenuta per una congestione in quanto il bimbo, al momento della tragedia, prima di perdere la vita ha vomitato il pasto che aveva consumato qualche ora prima.