Bimbo di 15 mesi salvato in strada a Cepagatti: il racconto della vigilessa che lo ha soccorso

Ha notato delle auto ferme lungo la strada e un bimbo steso sulla carreggiata, ed a quel punto ha fermato il veicolo di servizio ed è intervenuta. L'agente della polizia municipale di Cepagatti Angela De Flaviis, pescarese, ci ha raccontato quei momenti di paura e panico vissuti ieri pomeriggio 7 febbraio lungo la strada statale 602 a Villanova.

Stavo rientrando con l'auto di servizio quando mi sono accorta della presenza anomala di persone in strada che correvano, e di un bimbo steso a terra. A quel punto ho fermato la marcia ed ho acceso il lampeggiante per segnalare la situazione d'emergenza. Attorno al bimbo di 15 mesi che era in preda ad una crisi convulsiva, c'erano diverse persone ed anche la madre in presa ad una crisi di panico che è però riuscita a raccontarmi di essere andata dal pediatra con il bimbo che aveva la febbre alta e che le aveva prescritto del cortisone. Durante il tragitto di ritorno verso casa, però, ha avuto una crisi convulsiva dovuta alla febbre, non respirava ed era cianotico.

Mi sono immediatamente accertata se fosse già stato chiamato il 118, ed in effetti l'operatore era rimasto in linea quando la madre aveva chiamato i soccorsi, ma nell'agitazione del momento aveva lasciato il telefono a terra. Ho ripreso così la telefonata spiegando la situazione e chiedendo un intervento immediato. Nel frattempo, assieme ad un dentista e successivamente ad un'infermiera che si erano fermati in quel momento, abbiamo cercato di dare un primo soccorso al bimbo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza medicalizzata, che dopo pochi minuti lo ha trasportato in ospedale