Bimbo cade dal balcone mentre sta giocando e finisce in ospedale. Come riporta ChietiToday, il piccolo (che ha 7 anni) si trova in vacanza in Abruzzo insieme ai suoi famigliari, ospite di alcuni parenti. Questa mattina a Fara San Martino è precipitato dal balcone di una casa facendo un volo di 2 metri e mezzo.

Sul posto i carabinieri di Palombaro e il 118, che con l'elisoccorso ha trasportato il minore al nosocomio civile 'Spirito Santo' di Pescara, per gli accertamenti del caso. Secondo quanto si è appreso, le sue condizioni non sono gravi: non ha riportato fratture (ha solo battuto la schiena) ed è rimasto sempre cosciente, come fa sapere il sindaco di Fara San Martino, Carlo De Vitis.