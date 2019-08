Bimbo di 5 anni annega nella piscina dell'hotel

Dramma a Silvi Marina, dove un bambino di soli 5 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in piscina. La vittima innocente stava trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza con i genitori in un hotel del posto, e in questo fine settimana avrebbe dovuto far ritorno a Bergamo.

Il piccolo è stato visto annaspare in preda a spasmi intestinali e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo effettuati dapprima dal bagnino della struttura e successivamente dal personale sanitario giunto tempestivamente sul posto.

I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai cianotico e privo di sensi a causa di un arresto cardiaco. Poco prima di chiudere gli occhi per sempre, il bimbo aveva vomitato il pasto consumato poco prima e questo lascia presupporre che la morte sia sopraggiunta per una congestione.

La madre è stata colta da malore. Il magistrato Enrica Medori ha disposto l'autopsia, affidando l'incarico all'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. La salma di T.G., queste le sue iniziali, è stata trasportata all'ospedale Mazzini di Teramo.