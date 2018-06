Bimbi ricoverati, scatta l'ispezione di Asl e Nas nel centro di cottura mense

Ispezionato il centro di cottura che serve le mense delle scuole di Pescara. Il controllo è stato eseguito dal personale della Asl e dai Carabinieri del Nas di Pescara. In particolare sono state campionate numerose matrici alimentari e rinvenuti i pasti test, regolarmente detenuti, che saranno sottoposti ad analisi da parte dell'Istituto zooprofilattico.

Intanto prosegue l'indagine epidemiologica disposta dalla Asl. Sono una trentina i bambini arrivati in pronto soccorso e per circa venti è stato disposto il ricovero in ospedale; nessuno di loro è in gravi condizioni. Tutti hanno i classici sintomi da tossinfezione alimentare.

Sulla questione è intervenuto anche il Comune di Montesilvano, precisando quanto segue:

"Il centro di cottura della ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica delle scuole di Montesilvano si trova sul nostro territorio ed è diverso da quello che rifornisce le scuole di Pescara. Completamente differenti anche i menù. Nessun problema, quindi, ha interessato o sta interessando il servizio mensa delle scuole di Montesilvano".

Il fatto: sono una ventina i bambini finiti in ospedale

Una ventina di bambini iscritti in diverse scuole di Pescara sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori, con sintomi da tossinfezione alimentare. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sotto accusa è finito il cibo somministrato nelle mense scolastiche. Asl e Direzione ospedaliera hanno subito avviato un'indagine epidemiologica, mentre i Carabinieri del Nas di Pescara si stanno occupando di accertamenti e campionamenti. Sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione anche il Comune di Pescara:

"Saremo al fianco delle famiglie e a tutela della salute dei bambini che si sono sentiti male, se verrà accertato che a provocare i malori è stato il cibo somministrato alla mensa", dicono il sindaco Alessandrini e l'assessore alle Mense. "Dal nosocomio non ci parlano di allarme, né di presunti casi di salmonella, perché è ancora presto per avere un riscontro di laboratorio sulle analisi fatte sui bambini".