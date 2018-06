Bimbi intossicati in mensa, l'Aca: "L'acqua è sicura e non c'entra con l'infezione"

Nessuna contaminazione dall'acqua. L'Aca, l'azienda idrica che gestisce il servizio a Pescara, esclude l'ipotesi avanzata ieri dalla CIRFOOD riguardante una possibile contaminazione batterica dei cibi derivante dall'acqua potabile.

Nei giorni 4, 5 e 6 giugno la Asl ha effettuato prelievi di acqua potabile, unitamente ai tecnici Aca, presso i centri cottura di via Lago di Borgiano, Via Fonte Romana e nei plessi scolastici interessati, per analisi di routine e batteriologica estesa anche ai batteri Campylobacter e Salmonella, ad oggi ancora in corso di svolgimento. Durante i prelievi è stata riscontrata una concentrazione di cloro residuo pari a circa 0,10 mg/l, valore che rassicura sulla totale assenza di carica batterica nell'acqua in distribuzione