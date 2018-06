Bimbi intossicati: blitz dei carabinieri forestali in Comune

Blitz dei carabinieri forestali di Pescara in Comune nell'ambito dell'inchiesta sui bambini intossicati in mensa. I militari sono arrivati negli uffici comunali su ordine della Procura, per sequestrare documenti relativi all'appalto per la gestione dei pasti nelle mense comunali.

In realtà, l'obiettivo della Procura è quello di aprire un altro filone d'indagine, relativo al bando d'appalto per capire se è ipotizzabile anche il reato di frode alimentare. Nel mirino gli obblighi contrattuali previsti dall'appalto per capire se le due aziende hanno rispettato tutte le condizioni e soprattutto mantenuto la qualità delle materie prime stabilita dal bando oltre a verificare se sono stati rispettati tutti i protocolli di legge sull'autocontrollo igienico sanitario.