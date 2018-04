Bimba schiacciata da una statua all'Outlet Village: il 17 maggio la sentenza

Condanne per omicidio colposo per tutti gli imputati. La Procura di Pescara ha chiesto 3 anni ed 8 mesi di reclusione per gli imputati del processo per la morte della bambina russa di 5 anni schiacciata da una statua all'Outlet Village di Città Sant'Angelo il 21 settembre 2011.

Il 17 maggio prossimo ci sarà la sentenza, che riguarderà Ubaldo De Vincentiis, Gianluigi Rinaldo, Maurizio Campanai, Lorenzo Rosi, Giacomo Billi e Massimiliano Rossi. La bambina stava giocando attorno alla statua assieme alla sorellina, quando improvvisamente la scultura in bronzo le è caduta addosso. Nulla da fare per la piccola morta sul colpo. La famiglia della bimba si trovava a Pescara in vacanza.

Secondo il PM, gli indagati non avrebbero provveduto al corretto montaggio e monitoraggio della statua che di fatto non era in sicurezza in quanto mancavano alcuni bulloni di ancoraggio alla base di marmo. Di fatto, dunque, la scultura era solo appoggiata sulla base.