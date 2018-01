Beccato a guidare ubriaco: arrestato pescarese

Era stato sopreso a guidare ubriaco, e per questo ora è finito in manette. Un 32enne di origini pescaresi, Henry D'Antonio, è stato rintracciato ed arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Pescara a Catania. Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Chieti. Attualmente si trova in carcere nel capoluogo etneo.