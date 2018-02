Beccato con la cocaina in auto: arrestato 21enne

Un 21enne di Cappelle sul Tavo G.M, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Spoltore con l'accusa di spaccio di stupefacenti.

I militari lo hanno fermato per un normale controllo stradale, ma durante la perquisizione personale e poi domiciliare hanno rinvenuto in tutto 22 grammi di cocaina già suddivisa in dosi oltre a denaro contante per 400 euro. Il giudice, durante la convalida dell'arresto, ne ha disposto la scarcerazione.