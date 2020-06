Beccato al casello A14 un altro mezzo pesante con cronotachigrafo alterato: multe salate per autista e proprietario [FOTO]

La polizia stradale di Pescara Nord ha sorpreso un mezzo pesante, guidato da un autotrasportatore di Lecce di 42 anni, con installato all'interno un dispositivo per alterare il cronotachigrafo, strumento obbligatorio per legge che registra le ore di guida e di pausa per verificare eventuali superamenti dei limiti di legge consentiti.

Gli agenti hanno notato che il mezzo, sebbene fosse seguito dalla pattuglia segnalava un solo minuto di movimento. Insospettiti, hanno rinvenuto il dispositivo di alterazione alla base del cambio che, azionato dall'interno tramite un pulsante, attivata la funzione riposo nonostante il camion fosse in marcia. In questo modo si aumenta esponenzialmente il rischio d'incidente andando ad aumentare le ore consecutive di guida da parte dell'autotrasportatore.

Il mezzo, lungo 18 metri, trasportava collettame da Bologna a Bari. Il dispositivo è stato sequestrato, e sono scattate sanzioni per 1736 euro, decurtazione di 10 punti patente e sospensione della patente stessa da 15 giorni a 3 mesi. Il mezzo per tornare a circolare dovrà avere il cronotachigrafo ripristinato correttamente. Stessa sanzione anche per il proprietario del mezzo. Dall'inizio dell'anno sono stati sanzionati altri 13 mezzi con questo genere di alterazione.