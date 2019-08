VIDEO | Barca si rovescia in acqua, paura davanti al lido Mare Chiaro

Paura oggi, 3 agosto, a Pescara per una barca che si è improvvisamente rovesciata in acqua. L'incidente si è verificato nel tratto antistante il lido Mare Chiaro, a pochi metri dalla riva. Sono intervenuti i bagnini e la guardia costiera per prestare i soccorsi del caso.

Fortunatamente non si è registrato alcun ferito, e tutte le persone a bordo del natante sono state tratte in salvo. La Capitaneria di Porto ricorda che il mare mosso e il vento forte rendono proibitive le uscite in mare, e quindi per questioni di sicurezza è meglio evitare di avventurarsi.