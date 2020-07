Imbarcazione di Pescara "pesca" masso di oltre 10 quintali al largo di Ortona, interviene la guardia costiera [FOTO]

Risalendo la rete dopo la pesca a strascico al largo del porto di Ortona, l'equipaggio "Aquila" della marineria di Pescara si aspettava di trovare una grande quantità di pesce.

Invece a bordo ha dovuto imbarcare un pesante masso dal peso di oltre 10 quintali che ha provocato problemi di stabilità e abbassato il pescaggio della barca.

Per questo motivo è stata richiesta l'assistenza alla guardia costiera di Ortona, visto che l'imbarcazione si trovava al largo del porto ortonese, a circa 3 miglia dalla costa.

I militari giunti sul posto hanno fatto rientrare in porto il peschereccio. In seguito è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno imbracato il masso e spostato sulla banchina. Adesso dovrà essere smaltito e quasi sicuramente verrà utilizzato per rinforzare le scogliere.