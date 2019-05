Bar di Pescara con problemi igienico-sanitari e carenze strutturali, multato il proprietario

Problemi di natura igienico-sanitaria e alcune carenze strutturali. Questo quanto riscontrato dai carabinieri della Compagnia di Pescara unitamente ai colleghi del Nas (nucleo antisofisticazione) all'interno di un bar del capoluogo adriatico del quale non è stato rilevato il nome.

Il controllo dei militari dell'Arma è stato eseguito nel fine settimana appena trascorso nel corso di un'operazione nei rioni di Rancitelli, San Donato, Fontanelle e Zanni.

In particolare sono state verificate le condizioni igieniche e strutturali di un bar sito nei pressi di uno dei citati quartieri. Nel corso di quest’ultimo controllo sono state riscontrate diverse mancanze in ordine a requisiti igienico-sanitari nonché riscontrate alcune carenze strutturali e, pertanto, sono state irrogate a carico del proprietario sanzioni amministrative per oltre mille euro.