Scene da far west in un bar di Collecorvino, arrestato "Maciste"

Serata alquanto turbolenta quella vissuta ieri all'interno del bar della stazione di servizio "Martina" a Collecorvino. A richiamare l'attenzione dei Carabinieri è stato un uomo di etnia rom, Nicola Spinelli di 57 anni, meglio noto con il soprannome di "Maciste", colpevole di aver infastidito i clienti ed il personale dell'esercizio.

Bicchieri rotti, minacce e tentativi di aggressione che hanno spaventato i presenti. Alla vista degli uomini in divisa, il pericoloso personaggio non ha frenato il suo impulso violento ed è stato in seguito fermato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, è stato trasferito in carcere dopo la convalida del GIP resa nota questa mattina.