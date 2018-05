Bando per servizio di soccorso, associazioni di volontariato ne chiedono la sospensione

L’avviso pubblico indetto dalla Asl di Pescara per l’affidamento in convenzione del servizio di soccorso, in emergenza 118 e senza emergenza, non piace alle associazioni di volontariato, che oggi in conferenza stampa hanno espresso le proprie perplessità al riguardo.

“L'avviso va revocato o quanto meno sospeso per consentire l’apertura di un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni che operano da decenni nel settore e rivedere in maniera congiunta i punti critici del bando. A partire dalle tariffe dei rimborsi riconosciuti alle Associazioni, tariffe non solo mai adeguate dal 2010, ma addirittura drasticamente ridotte nel nuovo avviso, mortificando non solo il valore e la rilevanza dell’attività svolta dalle stesse Associazioni, ma anche mettendo in difficoltà le Organizzazioni nel garantire un corretto equilibrio tra costi sostenuti e rimborsi. Inaccettabile anche la scelta di assegnazione del servizio con il metodo dell’estrazione a sorte nel caso di più domande per la stessa postazione, uno strumento che, chiaramente, non consente di riconoscere adeguata priorità alle Associazioni che hanno dato prova di professionalità, operatività effettiva, esperienza e affidabilità. La richiesta di stop al bando è già stata inoltrata in un documento ufficiale e ora restiamo in attesa di un’apertura al colloquio da parte della Direzione della Asl”.

Così i presidenti delle associazioni che hanno sottoscritto e presentato le Osservazioni all’avviso pubblico, ossia la Misericordia di Pescara, la Croce Rossa di Pescara, di Penne, Spoltore e Cepagatti, di Bussi Soccorso, della Misericordia di Scafa e di Alanno, Manoppello Soccorso, il Corpo Protezione Civile Montesilvano Onlus, Asso Onlus e Croce Verde Onlus. Presente alla conferenza stampa anche Fiorella Cesaroni, Presidente del Tribunale per il Malato.