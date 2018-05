Bandiere Blu 2018: in Abruzzo sono 9

Nove bandiere blu per il 2018, una in più rispetto al 2017. L'Abruzzo ha portato a casa nove riconoscimenti per altrettante spiagge e località lacustri in base alla prestigiosa classifica del Fee che ogni anno, in base a 32 parametri di giudizio, premia le migliori spiagge italiane ed europee.

La new entry, per quanto riguarda la nostra Regione, è il Lago di Scanno che ha ottenuto il riconoscimento come località lacustre. Confermate invece le 8 bandiere blu del 2017 per quanto riguarda le località balneari costiere. Si tratta di Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi per la provincia di Teramo, e Fossacesia, San Salvo e Vasto per la provincia di Chieti. Assente, come ormai accade da diversi anni, la provincia di Pescara.

Buone notizie, invece, per la nostra città per quanto riguarda gli approdi turistici: il porto Marina di Pescara infatti ha ottenuto la bandiera blu, l'unica del tratto di mare che va da San Benedetto fino a Manfredonia in Puglia, confermando il riconoscimento già ottenuto lo scorso anno.