Banda del buco in azione in un deposito di computer tra Pescara e Sambuceto

Ladri in azione nella notte di Pasqua in un magazzino di computer in via Aterno, tra Pescara e Sambuceto. Secondo le prime rilevazioni degli investigatori i ladri sono entrati nel capannone attraverso il vano caldaia e dopo aver praticato due fori nelle pareti di altrettanti locali che portano al deposito.

L'impianto di allarme del deposito, collegato con l'abitazione del proprietario (che ha un negozio di computer a Pescara), è scattato intorno a mezzanotte ed è stato lui stesso a richiedere l'intervento della polizia.

Le immagini delle telecamere presenti nella zona potrebbero essere utili per cercare di individuare i ladri, che verosimilmente sono arrivati e si sono allontanati a bordo di un automezzo.