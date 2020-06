Arriva a Pescara con 2.500 euro di banconote false: arrestato dalle fiamme gialle

Lo hanno sorpreso al terminal bus di Pescara, dopo essere sceso da un pullman, con 2.500 euro in banconote false da 50 euro. Per questo, un 40enne napoletano già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla guardia di finanza. L'intervento è scattato sabato pomeriggio, quando il campano è arrivato in città e durante un controllo i militari hanno trovato le banconote avvolte in un fazzoletto all'interno di uno zaino.

L'uomo si apprestava a consegnarle ai destinatari pescaresi. I finanzieri ora cercheranno di risalire proprio ai clienti locali per individuare gli organizzatori del traffico di banconote false. L'uomo è in stato d'arresto. L'intervento dimostra l'attenzione della guardia di finanza per la tutela dell'economia legale, soprattutto nelle aree più frequentate e sensibili della città, ed in particolare del fenomeno del "falso nummario" che provoca danni al commercio ed ai cittadini ignari che tentano di spendere banconote false.