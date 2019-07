Turista di ritorno da Malta sorpreso in aeroporto con oltre 4mila euro in banconote false

Era di ritorno da un viaggio a Malta ed è stato sorpreso nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara dalla Guardia di Finanza con centinaia di banconote false.

Il turista, un uomo residente a Foggia, aveva con sé circa 9mila euro pur avendo dichiarato il possesso di 4-5mila euro.

Dall'ulteriore controllo dei bagagli e degli effetti personali che hanno deciso di eseguire i militari delle Fiamme Gialle insieme ai funzionari doganali, è emerso come il viaggiatore avesse anche altro denaro nascosto in un sacchetto bianco nel borsello.

Dal controllo più approfondito, eseguito attraverso l’utilizzo della macchina valorizzatrice di banconote in dotazione ai funzionari doganali, si è appurato come 219 banconote da 20 euro (pari ad euro 4.380) fossero false. In merito alla provenienza di tale denaro, il passeggero ha dichiarato che lo stesso fosse l’incasso di un’attività gestita a Malta. Le banconote false sono state sottoposte a sequestro e il passeggero denunciato alla locale autorità giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato di monete falsificate, che prevede pene fino a 6 anni di reclusione.

«Il sequestro effettuato nell’aeroporto internazionale d’Abruzzo di Pescara», fanno sapere dal Comando Provinciale, «è l’ennesima dimostrazione di quanto la sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito degli spazi doganali, conduca a brillanti risultati, anche in un piccolo aeroporto quale quello locale».

