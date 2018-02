Banco Alimentare: colazione a domicilio per gli anziani abruzzesi indigenti

Consegnare la colazione a domicilio ad anziani indigenti abruzzesi, al fine di migliorare la loro dieta e di conseguenza anche la loro salute. E' arrivato anche in Abruzzo il progetto “Evviva la colazione” ideato da Kellogg in collaborazione con il Banco Alimentare Abruzzo, che prevede la consegna a domicilio, da parte dei volontari del Banco, della colazione a circa 700 anziani che vivono soli ed in condizioni di povertà, e che spesso rinunciano ai pasti come la colazione, che invece è fondamentale per l'equilibrio metabolico di una persona.

I volontari, inoltre, trascorrono anche del tempo facendo compagnia agli anziani ed ascoltando i loro bisogni e le loro richieste. “Evviva la colazione” ha visto e continuerà anche nel 2018 a vedere i volontari dell’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus raccogliere gli alimenti necessari per comporre una colazione varia e bilanciata, cibo che successivamente consegnarle alle strutture caritative locali convenzionate che assistono gli anziani direttamente nelle loro case.

Si stima che nel corso del progetto, che si protrarrà anche nel 2018, saranno raggiunti 700 anziani in Abruzzo e saranno donati ben 12.000 kg di alimenti, per un totale di oltre 29.000 colazioni. A livello nazionale, saranno invece 134.000 i kg di alimenti raccolti, per un totale di oltre 382.000 colazioni consegnate a circa 9.000 anziani. A loro, viene consegnata anche una guida informativa dedicata alla prima colazione, che sottolinea l'importanza di questo pasto ed i principi base per una nutrizione consapevole e soprattutto efficace.