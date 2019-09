Bancarotta Aca, rinviata l'udienza per l'ex direttore Di Giovanni

Si terrà il 7 novembre prossimo l'udienza a carico di Bartolomeo Di Giovanni, ex direttore generale dell'Aca nell'ambito del processo riguardante il buco finanziario dell'azienda pubblica di gestione dell'acqua. A causa di un difetto di notifica, è stato disposto il rinvio. L'accusa per Di Giovanni è di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e truffa in concorso con gli altri quattro imputati, che hanno scelto il ritro abbreviato ed il patteggiamento.

L'ex direttore Aca ha scelto invece il rito ordinario. Enzo di Cristoforo, ex presidente, Concetta Di Luzio del cda e l'ex direttore generale forestieri hanno avuto rispettivamente condanne a 4 anni e 4 mesi e 2 anni e 8 mesi per gli ultimi due. Giuseppe dI Michele, invece, ha patteggiato una pena di 2 anni e 4 mesi. Secondo l'accusa, sarebbe stato dichiarati falsi utili fra i 506 mila e 931 mila euro, a fronte di perdite effettive di 33 milioni nel quadriennio fra il 2009 ed il 2012.