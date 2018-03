Bancarelle "a sorpresa" su Corso Vittorio Emanuele, gli autobus vanno in difficoltà

Furgoni e bancarelle aperte in mezzo alla strada senza che fosse arrivato un avviso della presunta chiusura anticipata di Corso Vittorio Emanuele II: è questa la situazione anomala venutasi a creare nel primo pomeriggio di ieri a Pescara, come raccontato all'Ansa da alcuni autisti di Tua, preoccupati per la presenza inattesa di ostacoli per il transito nei due sensi di marcia.

Secondo quanto hanno riferito i dipendenti in servizio, la presenza delle bancarelle non era stata comunicata, né tantomeno c'era stato il preavviso della chiusura anticipata del Corso: anomala anche l'assenza di vigili urbani per regolare quantomeno il traffico in senso alternato.