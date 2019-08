Paura a Pescara, bambino di 5 anni si perde in spiaggia

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 18 agosto, a Pescara dove un bambino di soli 5 anni ha fatto perdere le sue tracce in spiaggia.

L'allarme è scattato poco dopo le ore 18 nel tratto di litorale all'altezza dello stabilimento balneare "Baia Papaya".

Poco dopo essersi accorti della mancata presenza del bambino è scattato l'allarme e si è temuto, in un primo momento, che il piccolo, che indossa un costume di colore rosso, fosse disperso in mare. Anche Radio Mare ha diffuso un paio di annunci per segnalare ai bagnanti presenti in spiaggia se abbiano notato il piccolo.

A occuparsi delle ricerche sono stati sia i bagnini della Compagnia del Mare, presenti nella zona, che la Guardia Costiera. Il piccolo è stato in seguito ritrovato poco prima delle ore 19 allo stabilimento Aurora.