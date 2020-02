Operazione di 4 ore per il bambino investito da uno scooter a Montesilvano

Ha dovuto subire un intervento chirurgico di 4 ore il bambino di 6 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito, insieme alla mamma, da uno scooter in via Vestina a Montesilvano.

Il piccolo è stato operato nell'ospedale di Pescara dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

L'aspetto positivo della vicenda è relativa al fatto che il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

È stato sottoposto a 2 operazioni distinte: la prima per tibia e perone dallo staff medico del reparto di Ortopedia e la seconda per zigomo destro e orbita dai medici del reparto Maxillo Facciale. Per il piccolo la prognosi è di 40 giorni, mentre per la mamma di 45, anch'essa operata agli arti inferiori per una brutta frattura scomposta alla gamba sinistra.