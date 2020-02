Bambino di 3 anni cade da una scala senza ringhiera, paura a Loreto Aprutino: si alza l'elisoccorso

Paura a Loreto Aprutino per un bambino di soli 3 anni caduto da una scala senza ringhiera questa mattina, sabato 29 febbraio.

L'allarme è scattato poco dopo le ore 11 e la dinamica della caduta ha portato a far alzare in volo anche l'elisoccorso del 118 da Pescara.

Inizialmente si era temuto che il piccolo avesse riportato gravi conseguenze, poi invece si è preferito il trasporto al pronto soccorso del capoluogo adriatico in ambulanza non avendo subìto lesioni di rilievo in seguito alla caduta.