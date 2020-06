Due bambini di 4 anni si smarriscono in spiaggia, paura sul lungomare nord di Pescara

Due bambini di 4 anni si sono smarrtiti in spiaggia a Pescara oggi, giovedì 11 giugno, intorno a ora di pranzo.

L'allarme è scattato verso le ore 13 nei pressi dello stabilimento balneare Orsa Maggiore quando i 2 bimbi sono improvvisamente scomparsi mentre stavano giocando sotto l'ombrellone.

Le immediate ricerche messe in atto dai familiari non hanno dato esito positivo ed è stato richiesto l'intervento della polizia di Stato.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante dopo che la Questura ha diramato la nota di ricerca anche a capitaneria di porto e alle altre forze di polizia.

I poliziotti, dopo aver acquisito una dettagliata descrizione dei 2 piccoli si sono messi sulle loro tracce perlustrando il litorale. Dopo circa 15 minuti, gli agenti sono riusciti a rintracciare i due bimbi in spiaggia a circa mezzo chilometro di distanza in direzione nord, riconsegnandoli ai familiari.

«Il buon esito e la rapidità di intervento da parte della polizia di Stato ha evitato il verificarsi di possibili peggiori epiloghi», si legge in una nota della Questura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery